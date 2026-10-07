Università di Messina, Cuzzocrea torna davanti ai giudici

Si apre a Palazzo Piacentini il processo sul caso dei rimborsi all’Università di Messina che vede tra gli imputati l’ex rettore Salvatore Cuzzocrea. Il procedimento riguarda una serie di contestazioni emerse nell’ambito dell’inchiesta relativa a 18 progetti di ricerca.

Davanti ai giudici compariranno, oltre a Cuzzocrea, Leonarda Urzì e Antonino Santino Zagami, tutti rinviati a giudizio. Una posizione diversa è quella di Sebastiano Campagna, che ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato.

L’indagine aveva portato anche all’esecuzione di un provvedimento di sequestro per un importo superiore a due milioni di euro nei confronti dell’ex rettore. Al centro degli accertamenti sono finite le somme legate ai progetti di ricerca e i relativi rimborsi, sui quali si concentrerà il dibattimento che prende il via nel tribunale di Messina.

Nel procedimento sarà presente anche l’Università di Messina, che ha deciso di costituirsi parte civile. La prima udienza dovrebbe inoltre prevedere l’audizione di Paolo Todaro, componente del Senato accademico.

Proprio da una denuncia presentata da Todaro aveva preso avvio il caso relativo ai rimborsi, successivamente confluito nell’attività investigativa e nel procedimento giudiziario che ha portato al rinvio a giudizio degli imputati.

Con l’apertura del dibattimento, la vicenda entra quindi nella fase processuale durante la quale saranno esaminati gli elementi raccolti nel corso delle indagini e le posizioni delle persone coinvolte.

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