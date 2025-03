A Messina si apre la stagione culturale del Circolo della Stampa

A Messina ha preso avvio il programma culturale promosso dal Circolo della Stampa con l’inaugurazione dei “giovedì letterari”, serie di incontri dedicati alla letteratura, alla musica, alle rassegne e all’approfondimento di temi d’attualità. L’iniziativa è stata presentata da Sergio Magazzù, segretario provinciale dell’Assostampa, che presso Palazzo Mariani, in piazza Antonello, ha accolto numerosi partecipanti sottolineando l’importanza del Circolo come «luogo simbolo della libertà di espressione» e come spazio di dialogo aperto alle personalità della vita civile, culturale, scientifica, sportiva e artistica del territorio messinese.

Nel primo incontro è stato presentato il volume Praesidium Mari. La Falce di Messina: vicende di mare e di terra, opera di Attilio Borda Bossana. Durante l’evento, la giornalista Simona Arena ha guidato l’autore nell’illustrazione dei contenuti del libro, evidenziando gli aspetti legati al patrimonio marittimo della città, tra memorie, leggende e drammatici eventi che hanno segnato la storia dello Stretto. Arena ha stimolato Borda Bossana ad approfondire la complessità del rapporto tra Messina e la sua falce, emblema del “mare di città”, e il legame profondo con il contesto storico del territorio.

L’autore ha descritto il testo come «un viaggio narrativo» che, attraverso episodi e racconti reali, intende esplorare talenti e memorie dimenticate. Il libro intreccia narrazioni e riflessioni, delineando un affresco storico e simbolico che culmina negli ultimi capitoli dedicati alla cantieristica navale e alle presenze militari nella zona Falcata. Le attività culturali del Circolo della Stampa proseguiranno nei prossimi appuntamenti letterari.

