Commemorazione per il Carabiniere La Spada a Barcellona

A Barcellona Pozzo di Gotto, in via Roma, si è svolta ieri mattina una cerimonia per ricordare il Carabiniere Pantaleo Mario La Spada, insignito della Medaglia d’Argento al Valor Civile “alla memoria”. La commemorazione ha segnato il 39° anniversario della sua tragica morte, avvenuta il 24 settembre 1985, durante un intervento per sventare una rapina.

Alla cerimonia hanno preso parte i familiari del decorato, autorità civili, militari e religiose, oltre a rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri in servizio e membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, sia della sezione locale che di quelle del comprensorio. La deposizione di una corona ha scandito i momenti più significativi della celebrazione, in ricordo del sacrificio di La Spada.

Il Carabiniere La Spada, all’epoca dei fatti ventisettenne, stava svolgendo il servizio di pattuglia automontata insieme a un collega quando ricevette la notizia di una rapina in corso in una gioielleria situata nel centro di Barcellona Pozzo di Gotto. Secondo la ricostruzione dell’accaduto, “senza esitazione e con determinazione, si recò sul luogo del reato, affrontando con coraggio i malviventi”. Tuttavia, fu colpito a morte da due proiettili esplosi da un complice dei rapinatori, appostato all’esterno dell’edificio.

La tragica vicenda ha lasciato un segno indelebile nella comunità locale. Pantaleo Mario La Spada ha lasciato la moglie e un figlio di appena un anno, divenendo simbolo di coraggio e dedizione al dovere per l’intera cittadinanza.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo