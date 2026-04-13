Incidente sulla 113 ad Acquedolci, la Procura avvia le perizie tecniche

La Procura della Repubblica di Patti ha disposto una serie di accertamenti tecnici nell’ambito dell’indagine sul sinistro stradale avvenuto giovedì scorso lungo la strada statale 113, nel territorio di Acquedolci, costato la vita a Giuseppe Criscì, 54 anni, e a Domenico Gerbino, 25 anni. Nell’impatto è rimasta gravemente ferita anche una giovane di 24 anni, attualmente ricoverata al Policlinico di Messina.

Gli incarichi ai consulenti tecnici saranno conferiti ufficialmente nella giornata di domani. Gli accertamenti disposti sono qualificati come irripetibili e mirano a chiarire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Per quanto riguarda gli esami medico-legali, sarà la professoressa Elvira Ventura Spagnolo a eseguire l’autopsia sui corpi delle vittime. Le operazioni si svolgeranno presso la camera mortuaria dell’ospedale Ospedale Papardo, dove le salme sono attualmente custodite. Al termine degli accertamenti, previsto tra martedì e mercoledì, i corpi potranno essere restituiti ai familiari per le esequie.

Parallelamente, all’ingegnere Santi Mangano è stato affidato l’incarico di effettuare verifiche tecniche sul tratto di rettilineo della statale 113, in prossimità dell’uscita ovest del centro abitato, teatro dell’incidente. Gli accertamenti riguarderanno anche le due Volkswagen Golf coinvolte nel sinistro, attualmente sottoposte a sequestro.

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