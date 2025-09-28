Incidente mortale a Castelmola, muore l’imprenditore Carpita

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte lungo la strada provinciale 10 a Castelmola, causando la morte dell’imprenditore 53enne Giuseppe Carpita. L’uomo stava viaggiando a bordo del suo fuoristrada in direzione del centro collinare quando, per motivi ancora in fase di accertamento, ha oltrepassato il muretto di protezione precipitando nel vuoto e terminando la corsa contro un edificio in costruzione.

L’impatto, avvenuto intorno alla mezzanotte, è stato fatale e Carpita è deceduto sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica, e i Vigili del Fuoco, impegnati nel recupero della salma.

Il sindaco di Castelmola, Orlando Russo, ha espresso vicinanza ai familiari con un messaggio di cordoglio: “Ci stringiamo ai familiari in questo momento di grandissimo dolore, siamo scossi”. Carpita, originario di Castelmola, era molto conosciuto nella comunità ionica per la sua attività imprenditoriale. Lascia la madre, un fratello e tre sorelle.

👁 Articolo letto 459 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.