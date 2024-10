Caudo confermato presidente Ordine Medici Messina 2025-2028

Si sono concluse le elezioni degli organi istituzionali dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Messina, stabilendo la leadership per il quadriennio 2025-2028. La lista “Innovare sempre”, guidata dal presidente uscente Giacomo Caudo, ha ottenuto una netta riconferma, garantendo continuità e al tempo stesso un certo rinnovamento, con l’inserimento di sei nuovi membri su quindici nel Consiglio direttivo. Tra le novità spicca la nomina di Daniela Sapienza (nella foto in basso), docente di Medicina legale presso l’Università di Messina, che assume l’incarico di vicepresidente. Accanto a lei, confermati Salvatore Rotondo come segretario e Fabrizio Sottile come tesoriere.

Nell’ambito della Commissione Albo Odontoiatri (CAO), Giuseppe Renzo mantiene il ruolo di presidente, garantendo ulteriore stabilità a questo settore specifico. Accanto a Renzo, sono stati rieletti come componenti della CAO: Giuseppe Lo Giudice, David Rizzo, Antonio Spatari e Michele Tedesco.

Il nuovo Consiglio direttivo, che entrerà in carica ufficialmente a gennaio 2025, include nomi noti e nuove figure, con Barbagiovanni Tito, Campisi Antonino, Di Bella Gianluca, Genitori Giovanna, Giardina Claudio, Inferrera Santi, Lembo Aurelio, Leonardi Stefano, Quattrone Giancarlo, Salpietro Damiano Carmelo e Zagami Giuseppe. Per quanto riguarda il Collegio dei revisori dei conti, sono stati confermati Antonio D’Angelo e Concetto Giorgianni, con Gaetano Cincotta come supplente.

Queste elezioni rappresentano un momento cruciale per la gestione dell’Ordine, con l’obiettivo di garantire continuità e al tempo stesso apertura a nuove prospettive nella governance sanitaria provinciale.

