Flash mob della Lega a Messina e Reggio per il Ponte sullo Stretto

Un flash mob della Lega si è svolto a Messina per sostenere la realizzazione del Ponte sullo Stretto, definito un’opera strategica per collegare il Sud al resto del Paese e creare nuovi posti di lavoro. L’iniziativa, con lo slogan “Sì al Ponte sullo Stretto, non rubateci il futuro”, ha registrato un’ampia partecipazione di militanti e cittadini. In contemporanea, una manifestazione analoga si è tenuta a Reggio Calabria.

“Tredici miliardi e mezzo per il Ponte rappresentano il più grande investimento attuale in un’unica opera pubblica”, ha dichiarato il senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega.

“Il progetto sarà realizzato perché il Governo e il Parlamento sono determinati, anche dopo il parere della Corte dei Conti. Sicilia e Calabria hanno bisogno di quest’opera”.

Germanà ha inoltre ribadito il sostegno a Matteo Salvini e ricordato che “oltre 100 mila posti di lavoro, diretti e indiretti, dipenderanno dalla costruzione e dalla gestione del Ponte”.

L’evento ha preceduto la riunione straordinaria del direttivo provinciale della Lega di Messina, aperta dal commissario Davide Paratore, che ha invitato i presenti a osservare un minuto di silenzio per Giuseppe Di Dio, il giovane ucciso a Capizzi. “Chiediamo giustizia per una vita spezzata senza senso”, ha affermato Paratore.

Durante l’incontro, il deputato regionale Pippo Laccoto ha evidenziato la necessità di “una riorganizzazione capillare del partito e un tesseramento straordinario in vista della stagione congressuale”.

Sul tema infrastrutture, il sindaco di Furci Siculo Matteo Francilia ha ricordato gli investimenti complessivi del Ministero dei Trasporti, superiori a 60 miliardi di euro tra Sicilia e Calabria. Il sindaco di Torrenova Salvatore Castrovinci ha aggiunto che “il Ponte consentirà opere di connessione e la nascita della metropolitana dello Stretto con tre stazioni a Messina”.

