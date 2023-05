Gioiosa Marea, Biodiversità e gusto: l’esperienza dell’I.C. “Anna Rita Sidoti”

Giornata Mondiale della Biodiversità Celebrata all’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti”.

Oggi, presso l’Istituto Comprensivo Anna Rita Sidoti, si è svolta la celebrazione della Giornata Mondiale della Biodiversità 2023, coinvolgendo 2500 studenti in tutta Italia. La scuola, selezionata tra le 16 regioni dal progetto Sloow Food Orto in Condotta, ha scelto alcune classi, tra le 100 partecipanti in Italia, per ricevere il kit del Gioco del Piacere. Questo kit includeva una selezione di due tipi di miele, degustati dagli alunni durante le lezioni di scienze matematiche, coinvolgendo tutti i cinque sensi per esplorare la biodiversità e sperimentare un delizioso assaggio del progetto Orto Slow Food a scuola.

La scuola è dotata di un orto didattico, dove la coltivazione diventa un gesto profondamente poetico e gioiosamente rivoluzionario. Questo spazio permette agli studenti di apprendere l’importanza dell’educazione alimentare e ambientale, promuovendo l’autoproduzione e cambiando il modo in cui concepiamo il cibo.

Il dirigente, il professor Leon Zingales, si è dichiarato soddisfatto del prezioso lavoro svolto dalla referente del progetto, la professoressa Marzia Rita Mancuso, e dai docenti di scienze matematiche. Questo percorso educativo è ormai consolidato, come dimostra l’importanza data alla giornata odierna, in cui è stata affrontata l’importanza della biodiversità e della sua conservazione. Un sentito ringraziamento va alla condotta Sloow Food Sicilia e alla referente regionale, l’architetto Antonia Teatino, per il loro prezioso contributo.

© Riproduzione riservata.