Incidente mortale a Capo d’Orlando, muore donna del luogo, tre i feriti

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata odierna a Capo d’Orlando, lungo la strada statale 113, nei pressi di Contrada Drago. Il sinistro ha coinvolto una Fiat Panda e una Seicento a bordo della quale viaggiavano tre giovani provenienti dall’hinterland. Nell’impatto ha perso la vita Rosa Cortese, 77 anni, residente a Capo d’Orlando, che si trovava come passeggera all’interno dell’utilitaria condotta dal marito, il quale, secondo le prime informazioni, non avrebbe riportato ferite significative.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sant’Agata di Militello che, con notevole difficoltà, hanno proceduto all’estrazione dei tre giovani rimasti incastrati tra le lamiere della Seicento.

Due di loro sono stati trasportati in ambulanza al nosocomio Sant’Agatese, mentre il terzo, le cui condizioni sono state giudicate particolarmente critiche, è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso al Policlinico di Messina per ricevere cure specialistiche. Presenti sul posto gli agenti della Polizia Locale coordinati dalla comandante Teresa Castano, oltre ai Carabinieri della compagnia di Sant’Agata di Militello e alla Polizia del commissariato di Capo d’Orlando.

L’intervento delle forze dell’ordine è stato coadiuvato da tre ambulanze del servizio 118, impegnate nelle operazioni di soccorso e nel trasporto dei feriti verso le strutture ospedaliere.

