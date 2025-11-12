«Decuffarizziamo la Sicilia» Sit-In delle forze progressiste a Palazzo d’Orléans
Durante una manifestazione promossa dalle forze politiche di area progressista davanti a Palazzo d’Orléans, il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, nonché vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Nuccio Di Paola, ha espresso una netta presa di posizione contro l’attuale esecutivo siciliano.
«Dobbiamo liberare la Sicilia da questo centrodestra che è il peggiore di sempre», ha affermato Di Paola, sottolineando l’impegno in corso per costruire una proposta di governo alternativa, orientata, secondo quanto dichiarato, alle esigenze della popolazione piuttosto che agli assetti interni dei partiti.
Nel corso del suo intervento, il rappresentante del M5S ha puntato l’attenzione sulla gestione della sanità pubblica, sostenendo che «la sanità non deve essere dei politici ma delle persone» e chiedendo esplicitamente le dimissioni del presidente della Regione, Renato Schifani.
Di Paola ha poi proseguito con critiche alla giunta regionale, accusandola di essere al centro di continui scandali. «Non passa giorno senza che il governo Schifani venga travolto dagli scandali», ha dichiarato, definendo come inefficaci le recenti rimozioni di figure chiave all’interno dell’amministrazione.
«Questo governo regionale ha messo una cappa alle migliori energie dell’isola, vada a casa», ha concluso il coordinatore pentastellato, ribadendo la disponibilità del suo movimento a subentrare nella guida della Regione.
