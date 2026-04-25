Incendio a Mongiove, rogo tra le case del borgo marinaro

Un incendio si è sviluppato nella tarda mattinata odierna nel borgo marinaro di Mongiove, destando preoccupazione tra i residenti per la vicinanza delle fiamme alle abitazioni. L’episodio si è verificato nella frazione del comune di Patti, dove il rogo ha assunto rapidamente proporzioni rilevanti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’origine dell’incendio sarebbe riconducibile a un cortocircuito, verosimilmente legato al malfunzionamento di un climatizzatore. Le fiamme, sospinte dal vento, si sono propagate con rapidità nell’area, aumentando il rischio per gli edifici circostanti.

L’intervento tempestivo delle squadre dei Vigili del fuoco ha consentito di contenere l’avanzata del fuoco. Gli operatori sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza della zona, al fine di impedire che il rogo raggiungesse le abitazioni limitrofe.

Durante le fasi dell’emergenza, si sono registrati momenti di apprensione tra gli abitanti del borgo, preoccupati per l’evoluzione della situazione e per la possibilità che le fiamme potessero estendersi ulteriormente. Le attività di contenimento sono proseguite fino al completo controllo dell’incendio.

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