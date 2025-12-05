Riflessioni sulla riforma sanitaria nel corso CISL FP a Milazzo

All’Eolian Hotel di Milazzo si è svolto un incontro formativo accreditato ECM, rivolto ai professionisti delle aree sanitaria, socio-sanitaria e sociale iscritti alla CISL FP Messina. L’iniziativa, intitolata “Prima la comunità – Riflessioni e strumenti per rafforzare la sanità di prossimità e la partecipazione comunitaria”, è stata incentrata sugli effetti della riforma introdotta dal Decreto Ministeriale 77 del 2022, che ridefinisce l’organizzazione dell’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale.

All’apertura dei lavori sono intervenuti il segretario generale della Cisl Messina, Nino Alibrandi, il direttore generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, i componenti della commissione Sanità dell’Ars, Pino Galluzzo e il presidente Giuseppe Laccoto, il professor Maurizio Ballistreri e il presidente del comitato consultivo dell’Asp Messina, Antonio Giardina. Hanno portato i saluti istituzionali il sindaco di Milazzo, Giuseppe Midili, e padre Saverio Cento del Santuario di San Francesco.

Nel corso del suo intervento, la segretaria della Cisl Fp Messina, Giovanna Bicchieri, ha sottolineato che “la sanità, pubblica e privata, costituisce un pilastro essenziale del sistema sociale, e garantire cure efficaci e di qualità rappresenta un impegno imprescindibile”. Ha aggiunto che “il Decreto Ministeriale 77 del 2022 ha un impatto rilevante sul futuro del Servizio Sanitario Nazionale”, motivando così la scelta di dedicare all’argomento una giornata di approfondimento destinata agli operatori.

La sessione formativa ha visto gli interventi di Anna Maria Ferraresi, direttore del distretto di Mirandola, di Santina La Spada, presidente provinciale della Croce Rossa, di Mario Bellomo, dirigente delle professioni sanitarie dell’Asp Messina, dell’infermiera Giusy Lorizio, dell’esperto in telemedicina Daniele Pagana e dell’assistente sociale Cettina Restuccia.

