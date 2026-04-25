Malore durante immersione, sub soccorso a Capo Milazzo

Un intervento di soccorso è stato effettuato nella mattinata odierna nelle acque di Milazzo, dove un subacqueo è stato colto da un malore poco dopo essersi immerso. L’allarme è stato lanciato alla Guardia costiera, che ha ricevuto la segnalazione attivando tempestivamente le operazioni di recupero.

L’episodio si è verificato all’interno dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo, in prossimità della secca di Ponente. Sul luogo è stata inviata l’unità navale M/V S.A.R. CP 888, che ha raggiunto il mezzo nautico impegnato nelle attività di supporto alle immersioni. Il personale ha quindi provveduto al trasbordo dell’uomo in difficoltà, assicurandone il trasferimento verso il porto di Milazzo.

Una volta giunto a terra, il sub è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, già allertato in precedenza. Le prime manovre di assistenza erano state effettuate dagli operatori del centro diving presente sul posto, che avevano somministrato ossigeno in attesa dei soccorsi. L’intervento si è concluso con il trasferimento dell’uomo per ulteriori accertamenti sanitari.

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