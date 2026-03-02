Disostruzione vie aeree nei bambini, alta adesione al webinar ASP Messina

Si è svolto il primo webinar dedicato alla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, promosso dall’Azienda sanitaria provinciale di Messina nell’ambito del Programma PP05 – Prevenzione degli incidenti domestici. L’iniziativa è stata organizzata dalla dottoressa Chiara Schirò, responsabile dell’Unità operativa Educazione e Promozione alla Salute dell’ASP di Messina, e rientra nel percorso di diffusione delle Linee di indirizzo del Ministero della Salute per la prevenzione del soffocamento nei bambini.

Relatore dell’incontro, della durata di due ore, è stato il dottor Marco Squicciarini, medico specializzato in emergenza e coordinatore delle attività formative BLSD del Ministero della Salute, nonché coautore delle Linee guida 2025-2030 sulle manovre di rianimazione e disostruzione pediatriche. Durante la sessione sono state illustrate le più recenti indicazioni operative in materia di prevenzione e gestione delle emergenze, con particolare attenzione alle modalità di preparazione degli alimenti, all’uso sicuro degli oggetti potenzialmente pericolosi e ai comportamenti da adottare in presenza di situazioni a rischio.

Nel corso dell’incontro sono stati inoltre approfonditi gli aspetti relativi al coinvolgimento di familiari e caregiver che assistono soggetti vulnerabili, fornendo strumenti pratici per affrontare eventuali situazioni di emergenza in ambito domestico. I partecipanti hanno avuto la possibilità di interagire direttamente con il relatore attraverso una chat dedicata, ponendo quesiti e ricevendo chiarimenti sui temi trattati.

Al termine del webinar è stato rilasciato un attestato di partecipazione e sono stati messi a disposizione materiali informativi e didattici aggiornati. L’elevato interesse per l’iniziativa è testimoniato dal numero delle richieste di adesione, che hanno superato il migliaio. Il dottor Squicciarini ha dichiarato: “Investire nella formazione significa salvare vite. Ogni adulto formato è un potenziale primo soccorritore accanto a un bambino. Chi salva un bambino salva il mondo”. Sono previste ulteriori edizioni dell’incontro per rafforzare la diffusione delle pratiche di prevenzione e sicurezza infantile sul territorio.

