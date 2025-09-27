Weekend con tempo variabile in Sicilia, temporali in arrivo
Le condizioni meteorologiche previste per il fine settimana sull’area meridionale della Penisola indicano un progressivo miglioramento dopo una fase instabile tra venerdì e sabato. Sabato una circolazione depressionaria porterà fenomeni a carattere temporalesco in Sicilia, con successivo spostamento verso la Calabria. Sul litorale tirrenico si prevede un aumento della nuvolosità con piogge e temporali nel pomeriggio, seguiti da schiarite in serata.
Situazione simile sul versante ionico, sull’Appennino e nelle zone interne, dove la copertura nuvolosa sarà consistente e accompagnata da piogge deboli in intensificazione pomeridiana. Sul litorale meridionale il cielo si presenterà coperto, con precipitazioni anche temporalesche, in attenuazione in serata. I venti saranno deboli da est, in rotazione verso nord-est, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 3.500 metri. I bacini del Basso Tirreno, Canale di Sicilia e Mare di Sicilia risulteranno poco mossi.
Domenica è atteso un consolidamento dell’alta pressione, che favorirà condizioni più stabili e prevalentemente soleggiate. Sul versante tirrenico si prevedono nubi sparse alternate a schiarite, mentre sul litorale ionico potrebbero verificarsi deboli piogge pomeridiane, in esaurimento serale.
Il litorale meridionale sarà interessato da cieli sereni o poco nuvolosi, con tempo variabile ma tendenzialmente stabile anche su Appennino e zone interne. I venti soffieranno con moderata intensità dai quadranti settentrionali. Lo zero termico salirà intorno ai 3.800 metri, con mari generalmente mossi. – Fonte 3Bmeteo.
👁 Articolo letto 379 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.