Autisti Messina Social City, 177 ammessi su 188 candidati

Nelle ultime ore è stata resa nota la graduatoria dei partecipanti ammessi alla selezione per autisti temporanei presso la Messina Social City. I due elenchi disponibili online, uno per gli idonei e l’altro per i respinti, testimoniano l’esito del processo selettivo.

Su 188 candidati, 177 sono stati ammessi e solo undici esclusi. La long list sarà utilizzata per coprire le necessità di conducenti di mezzi con patente Cqc, categoria C e C1, secondo le esigenze temporanee. I nuovi assunti avranno contratti a tempo determinato.

