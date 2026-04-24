Appello conferma condanna a 7 anni e 4 mesi per l’ostetrico di Sant’Agata

La Corte di Appello di Messina ha confermato la responsabilità penale di Abdel Hadi Fayez, ostetrico in servizio presso l’ospedale di Sant’Agata di Militello, rideterminando la pena in 7 anni e 4 mesi di reclusione. Il collegio della seconda sezione penale, presieduto dal giudice Carmelo Blatti, ha pronunciato il verdetto di secondo grado riducendo lievemente la condanna rispetto al primo giudizio, che aveva fissato la pena a 7 anni.

All’imputato, 67 anni, vengono contestati episodi di violenza sessuale ai danni di pazienti avvenuti tra il 2016 e il 2017. Secondo quanto accertato nel corso del procedimento, l’uomo avrebbe compiuto atti di natura sessuale durante visite e nelle fasi del travaglio, palpeggiando seno e pube delle donne assistite. In totale risultano documentati quattordici episodi, uno dei quali ai danni di una minore.

Il professionista era stato sospeso dall’attività nel 2018, in seguito all’esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal gip del Tribunale di Patti, su richiesta della Procura, a seguito delle indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra.

La sentenza d’appello ha inoltre disposto l’assoluzione dell’imputato per due capi d’imputazione “perché il fatto non sussiste”. Stabilita anche la rifusione delle spese in favore delle parti civili. Le motivazioni della decisione saranno depositate entro novanta giorni.

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