Meteo in Sicilia, domenica di sole e stabilità su tutta la regione

La Sicilia si appresta a vivere una domenica caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili grazie alla presenza di un robusto campo di alta pressione che interessa l’intero territorio regionale. La situazione favorirà cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sia lungo le coste sia nelle aree interne e montuose.

Le condizioni di bel tempo interesseranno il litorale tirrenico, quello ionico e il versante meridionale dell’Isola, oltre alle zone appenniniche e ai settori interni, dove non sono attese variazioni significative nel corso della giornata. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, mentre lo zero termico si collocherà intorno ai 4.600 metri di quota.

Per quanto riguarda i mari, il Basso Tirreno e il Mare di Sicilia si presenteranno generalmente poco mossi, mentre nel Canale di Sicilia il moto ondoso risulterà leggermente più accentuato.

L’assetto atmosferico coinvolge anche Campania e Calabria, determinando un fine settimana all’insegna della stabilità e dell’ampio soleggiamento. Le temperature manterranno valori tipicamente estivi senza raggiungere livelli particolarmente elevati. Le massime saranno comprese tra 28 e 31 gradi, con valori superiori nelle aree interne siciliane dove, localmente, i termometri potranno avvicinarsi ai 33-34 gradi.

Lungo le fasce costiere il caldo sarà mitigato dalla presenza delle brezze marine, che contribuiranno a rendere il clima più gradevole durante le ore centrali della giornata.

L’inizio della nuova settimana dovrebbe proseguire sotto il segno della stabilità atmosferica. Nella giornata di lunedì è previsto il passaggio di velature anche compatte, senza particolari conseguenze sul quadro generale. Le temperature potrebbero successivamente aumentare in modo graduale nel corso dei prossimi giorni. – Fonte 3Bmeteo.

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