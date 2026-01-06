Anniversario Fava, Saverino richiama il valore della memoria
In occasione del quarantaduesimo anniversario dell’omicidio di Giuseppe Fava, la deputata del Partito Democratico all’Assemblea regionale siciliana Ersilia Saverino ha richiamato il valore della memoria e il ruolo delle giovani generazioni nel preservarla. L’iniziativa commemorativa, caratterizzata da una partecipazione significativa di studenti e ragazzi, è stata indicata come segnale della necessità, ancora attuale, di riferimenti civili capaci di orientare il percorso educativo e sociale dei più giovani.
Secondo la parlamentare, la ricorrenza del 5 gennaio rappresenta per la Sicilia un momento di riflessione collettiva che va oltre il ricordo individuale. «La presenza di tantissimi ragazzi e studenti è l’esempio più evidente di come le giovani generazioni abbiano bisogno, ancora oggi, di esempi positivi e di ringraziare gli uomini e le donne che hanno pagato con la vita la lotta contro Cosa Nostra», ha affermato Saverino, sottolineando l’importanza di custodire una memoria condivisa. La deputata ha aggiunto che tale impegno è funzionale a «consegnare alle future generazioni una terra credibile e improntata sulla legalità, sulle leggi e sulla lotta alla mafia».
Nel suo intervento, Saverino ha inoltre richiamato il significato del ricordo di chi si è opposto alla criminalità organizzata, includendo giornalisti, magistrati e cittadini. «Il ricordo non deve essere considerato una liturgia o un esercizio di memoria», ha precisato, «ma la consapevolezza che la verità e i valori della società civile devono continuare a illuminare le menti dei giovani ragazzi che saranno i futuri cittadini di domani». Un messaggio che lega la commemorazione al presente e al futuro della comunità siciliana.
