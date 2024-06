Droga nascosta nel frigorifero, arrestata 42enne a Lipari

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno sequestrato oltre 25 grammi di cocaina e circa 4 grammi di hashish e marijuana. L’operazione ha portato all’arresto, in flagranza di reato, di una donna di 42 anni, accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Lipari, impegnati in un servizio di controllo del territorio per prevenire e contrastare i reati legati alla droga.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, la donna è stata fermata in una zona particolarmente isolata dell’isola, nota per essere frequentata da spacciatori e consumatori di droghe. Durante le operazioni di controllo, il comportamento nervoso della donna ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire le verifiche effettuando una perquisizione domiciliare.

Nel corso della perquisizione, all’interno del frigorifero, tra gli alimenti, i Carabinieri hanno trovato la droga e diverse bustine auto sigillanti, presumibilmente utilizzate per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. La droga è stata immediatamente sequestrata e inviata al R.I.S. Carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio.

La donna è stata arrestata e portata in caserma, dove è stata formalizzata l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono tuttora in corso per stabilire eventuali collegamenti con altre attività illecite nella zona.

