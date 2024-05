[VIDEO] Giovane investito da un mezzo a Ponte Naso, necessario l’elisoccorso

Un grave incidente è avvenuto nella località di Ponte Naso, coinvolgendo un giovane. Secondo le prime informazioni disponibili, il ragazzo è stato investito da un automezzo, rendendo necessario l’intervento dell’elisoccorso.

L’incidente si è verificato all’altezza del Bar Fortunato mentre il giovane attraversava la strada a piedi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118 per fornire i primi soccorsi, successivamente il giovane è stato trasportato al campo sportivo di Brolo per essere preparato al trasferimento in ospedale.

Le circostanze esatte dell’incidente e lo stato di salute del giovane coinvolto non sono al momento chiare, ma le autorità competenti stanno conducendo le indagini necessarie per comprendere l’accaduto.

