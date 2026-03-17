A20 chiusa tra Rometta e Milazzo per gasolio sulla carreggiata

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha comunicato l’interruzione della circolazione lungo un tratto dell’autostrada A20 Messina–Palermo. Il provvedimento riguarda il segmento compreso tra gli svincoli di Rometta e Milazzo, dove il traffico è stato sospeso in entrambe le direzioni di marcia a seguito della presenza di gasolio sulla carreggiata.

Secondo quanto reso noto dal Cas, la sostanza sversata sull’asfalto ha reso il fondo stradale particolarmente scivoloso, creando condizioni di rischio per la sicurezza della circolazione. In via precauzionale è stata quindi disposta la chiusura totale del tratto interessato, con conseguente blocco dei veicoli in transito.

La gestione del traffico è stata indirizzata verso percorsi alternativi sulla viabilità ordinaria, con deviazioni predisposte nelle aree limitrofe al tratto interessato dall’interruzione. Nelle zone circostanti sono stati segnalati rallentamenti e code dovuti alla riorganizzazione della circolazione.

Il Consorzio invita gli automobilisti a mantenere particolare attenzione anche lungo le strade limitrofe, dove potrebbero essere presenti residui della sostanza che ha determinato la chiusura del tratto autostradale.

Nel frattempo sono state avviate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della carreggiata. Le squadre incaricate stanno intervenendo per rimuovere il gasolio e ripristinare condizioni adeguate di sicurezza per la circolazione. La riapertura del tratto autostradale, fa sapere il Cas, sarà disposta solo al termine delle attività di pulizia e dopo le verifiche necessarie a garantire la piena sicurezza del piano viabile.

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