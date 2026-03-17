A20, tamponamento a catena tra Milazzo e Rometta: traffico bloccato

Un incidente a catena si è verificato sull’autostrada A20 Messina–Palermo nel tratto compreso tra gli svincoli di Milazzo e Rometta, all’altezza del chilometro 30. Il sinistro è avvenuto all’interno di una galleria e ha coinvolto numerosi veicoli, tra cui automobili e mezzi pesanti.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, non si registrerebbero feriti in condizioni gravi. In ogni caso alcune ambulanze del servizio di emergenza 118 sono intervenute per prestare assistenza alle persone coinvolte e per effettuare le verifiche sanitarie necessarie.

Stando alle testimonianze di alcuni automobilisti presenti al momento dell’incidente, la carambola sarebbe stata innescata da un tratto di carreggiata reso particolarmente scivoloso dalla perdita di gasolio da parte di un mezzo pesante in transito. La presenza del liquido sull’asfalto avrebbe provocato la perdita di controllo di diversi veicoli, generando il tamponamento a catena all’interno del tunnel.

A causa dell’incidente la circolazione è stata completamente interrotta in direzione Messina. Il traffico risulta paralizzato nel tratto interessato, mentre ai veicoli provenienti da Palermo e diretti verso il capoluogo peloritano viene consigliato di uscire allo svincolo di Milazzo e rientrare in autostrada a Rometta. L’interruzione della tratta ha determinato anche pesanti ripercussioni sulla viabilità ordinaria lungo la strada statale 113.

Sul luogo dell’incidente sono impegnate diverse squadre dei Vigili del fuoco, intervenute per liberare i mezzi coinvolti, assistere gli occupanti dei veicoli e mettere in sicurezza i serbatoi. Le operazioni si svolgono in condizioni operative complesse a causa dello spazio limitato all’interno della galleria. Presenti anche gli agenti della Polizia per la gestione della viabilità e per i rilievi utili alla ricostruzione dell’accaduto.

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