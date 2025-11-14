Gioveni chiede chiarimenti sul parcheggio incompiuto di via Sciva

Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione al sindaco di Messina, Federico Basile, e all’assessore alla Mobilità e ai Lavori Pubblici, Salvatore Mondello, chiedendo chiarimenti sullo stato del parcheggio di via Sciva, da anni non completato. L’area, i cui lavori ebbero avvio intorno al 2000, fu interessata da un grave incidente che provocò la morte di una persona anziana e che portò alla sospensione immediata delle attività di cantiere, mai più riprese.

Secondo Gioveni, il sito oggi si presenta come una zona abbandonata, coperta dalla vegetazione e priva di qualsiasi funzione, mentre i residenti continuano a convivere con una carenza cronica di spazi di sosta. L’unico parcheggio disponibile nelle vicinanze è quello di via Noviziato, definito dal consigliere come non adeguato alle esigenze della zona, che nel tempo ha registrato una significativa crescita urbanistica. In base alle norme vigenti all’epoca delle costruzioni, non vi era l’obbligo di prevedere posti auto pertinenziali, elemento che oggi contribuisce alla criticità della viabilità locale.

Nel documento inviato all’Amministrazione, Gioveni afferma che “molti residenti chiedono perché, dopo il periodo di fermo seguito all’incidente, nessuna Amministrazione abbia più affrontato il tema del recupero della struttura”. Il consigliere sollecita quindi l’Amministrazione a indicare le ragioni che impediscono la ripresa dei lavori, a chiarire se sia già stato predisposto un nuovo iter progettuale e a specificare l’eventuale disponibilità di fondi, con particolare riferimento alle possibili fonti di finanziamento.

L’interrogazione si conclude con la richiesta di una risposta scritta nei tempi previsti dalla normativa vigente.

