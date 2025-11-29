Condizioni Meteo in Sicilia, nubi residue sabato, domenica soleggiata

Le condizioni meteorologiche previste per il fine settimana in Sicilia saranno caratterizzate da un generale quadro di stabilità, determinato dalla presenza di un campo di alta pressione che interesserà l’intero territorio regionale tra sabato e domenica, con variazioni limitate alle aree esposte alle nubi residue e ai deboli fenomeni del mattino.

Per la giornata di sabato sono attese condizioni complessivamente stabili e soleggiate, con alcune differenze locali. Sul versante tirrenico si prevedono cieli molto nuvolosi o coperti nelle prime ore, accompagnati da deboli precipitazioni destinate a esaurirsi rapidamente nel pomeriggio, lasciando spazio a schiarite serali. Lungo la fascia ionica il cielo rimarrà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, mentre la costa meridionale sarà interessata da coperture variabili nelle ore centrali.

Nelle aree appenniniche sono attese nubi compatte e piogge deboli al mattino, seguite da un miglioramento progressivo. Le zone interne registreranno alternanza di nubi e schiarite, con ampi rasserenamenti in serata. I venti saranno deboli occidentali, in successiva rotazione verso nord-ovest. Lo zero termico è previsto attorno ai 1.900 metri. I bacini marini presenteranno condizioni da mosse a molto mosse, in particolare il Canale di Sicilia.

Domenica il profilo meteorologico sarà improntato alla stabilità. Il litorale tirrenico presenterà nubi sparse con schiarite via via più estese. Le coste ioniche e meridionali saranno interessate da cieli sereni o poco nuvolosi, con lievi addensamenti serali. Sull’Appennino è attesa variabilità nelle prime ore, mentre sulle zone interne prevarranno condizioni soleggiate. I venti saranno deboli sud-occidentali, in rotazione verso nord-est. Lo zero termico risalirà fino a circa 2.500 metri. I mari si manterranno mossi. – Fonte 3BMeteo.

