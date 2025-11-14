Basile riceve il Generale Domizi: focus sulla sicurezza cittadina

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha incontrato a Palazzo Zanca il Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, comandante interregionale dei Carabinieri per Sicilia e Calabria. L’appuntamento, definito una visita di cortesia, è servito a riaffermare il rapporto di coordinamento instaurato nel tempo tra l’Amministrazione comunale e l’Arma. All’incontro ha partecipato anche il vicesindaco Salvatore Mondello, titolare della delega ai Rapporti con le Forze Armate.

Nel corso del colloquio, Basile ha evidenziato il ruolo svolto dai Carabinieri nel dispositivo di sicurezza cittadino, soffermandosi sull’apporto fornito dall’Arma nelle attività di prevenzione e nel monitoraggio del territorio. Il sindaco ha richiamato la continuità della collaborazione istituzionale, definendola un elemento consolidato dell’azione amministrativa.

“L’Arma dei Carabinieri, grazie alla sua significativa presenza sul territorio, costituisce una componente fondamentale del sistema di sicurezza cittadino insieme alle altre forze dell’ordine e alla Polizia locale. La collaborazione costante ci consente di affrontare le criticità e individuare soluzioni condivise, a beneficio di tutta la comunità”, ha dichiarato Basile.

La visita si è conclusa con la consegna, da parte del sindaco, del crest ufficiale della Città di Messina al Generale Domizi. Il gesto è stato presentato come un riconoscimento del rapporto istituzionale e del dialogo che caratterizza le relazioni tra Comune e Arma dei Carabinieri.

