Olimpiadi Internazionali di Chimica, Messina supera la prima selezione

Messina entra ufficialmente nella rosa delle città candidate a ospitare la 60ª edizione delle Olimpiadi Internazionali di Chimica, in programma nel 2028. La proposta italiana ha superato una prima fase decisiva del percorso di selezione: il presidente della Steering Committee delle IChO, J. L. Kiappes, ha comunicato l’accoglimento della candidatura avanzata dalla Società Chimica Italiana e dall’Università di Messina.

L’eventuale assegnazione porterebbe in Sicilia oltre 400 studenti delle scuole superiori, accompagnati da più di 300 mentori e osservatori provenienti da oltre cento Paesi. Il presidente della Società Chimica Italiana, Luigi Mondello, ha definito l’esito “un riconoscimento del lavoro svolto dalla comunità scientifica nazionale”, sottolineando come Messina rappresenti “un contesto capace di coniugare tradizione scientifica e apertura internazionale”.

Le Olimpiadi Internazionali di Chimica, istituite nel 1968, sono considerate una delle competizioni più selettive a livello mondiale per giovani talenti della disciplina. I partecipanti accedono attraverso rigorose selezioni nazionali e affrontano prove teoriche e pratiche di elevata complessità, in un contesto che favorisce anche lo scambio culturale e scientifico.

Il dossier italiano prevede lo svolgimento delle prove nei campus universitari di Papardo e Annunziata, recentemente ammodernati e dotati di laboratori e aule tecnologicamente avanzate. Le cerimonie di apertura e chiusura sarebbero ospitate rispettivamente al Castello di Milazzo e al Teatro Antico di Taormina.

La candidatura si fonda anche su criteri di sostenibilità ambientale, in linea con le indicazioni ministeriali, e su un’attenzione specifica al benessere dei partecipanti, con programmi nutrizionali personalizzati. La rettrice dell’Università di Messina, Giovanna Spatari, ha ribadito l’impegno dell’ateneo su inclusione, sicurezza e sostenibilità, assicurando la piena disponibilità delle strutture universitarie per l’evento. Nei prossimi mesi la procedura entrerà nella fase conclusiva, al termine della quale la Steering Committee internazionale annuncerà la sede prescelta.

