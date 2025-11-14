Segnalazioni online per contrastare la diffusione della “formica di fuoco”

È attiva la piattaforma digitale predisposta dalla Regione per la segnalazione della “formica di fuoco” in Sicilia. La web app, accessibile dal sito dedicato, www.formicadifuoco.it, consente ai cittadini di inviare fotografie e indicazioni geolocalizzate di eventuali formicai sospetti. L’iniziativa rientra nel Piano di azione per l’eradicazione della specie Solenopsis invicta, programmato dall’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente in accordo con il ministero dell’Ambiente. Le segnalazioni saranno esaminate da un gruppo di ricercatori dell’Università di Catania, incaricati di verificare gli avvistamenti e attivare le procedure operative in caso di conferma.

L’assessore regionale Giusi Savarino evidenzia il ruolo della comunità nella gestione del fenomeno, affermando che «il governo regionale ha attuato una strategia di contenimento ed eradicazione della formica rossa che vede la partecipazione di soggetti istituzionali e accademici» e che la nuova campagna punta a coinvolgere la popolazione nella fase di rilevamento. «Invitiamo tutti i siciliani a collaborare attivamente segnalando l’avvistamento di questo insetto», aggiunge Savarino, ricordando che la specie può arrecare danni alle persone e all’agricoltura.

Il Piano, sviluppato insieme al dipartimento Agricoltura, alimentazione e ambiente dell’Ateneo catanese e ad altri enti scientifici e istituzionali, prevede attività di monitoraggio, interventi tecnici e iniziative informative. Tra le azioni avviate figura la distribuzione del biocida “Advion Fire Ant Bait”, iniziata a giugno sotto il coordinamento del commissario straordinario per l’emergenza Luca Ferlito, con priorità alla provincia di Siracusa, dove si è registrato il primo avvistamento europeo. La formica di fuoco, originaria del Sud America, è considerata una delle specie più invasive, con potenziali ricadute per salute pubblica, agricoltura ed ecosistemi.

