Giornata senza tabacco, Codacons apre uno sportello dedicato

In occasione della Giornata mondiale senza tabacco, il Codacons ha annunciato l’attivazione di uno sportello dedicato alla raccolta di segnalazioni riguardanti il fumo passivo, il mancato rispetto delle normative antifumo, l’utilizzo non corretto delle sigarette elettroniche in ambienti frequentati da minori e le iniziative promozionali legate ai prodotti contenenti nicotina rivolte alle fasce più giovani della popolazione.

L’associazione evidenzia come il fenomeno del consumo di nicotina abbia assunto nuove forme rispetto al passato. Accanto alle sigarette tradizionali si sono diffusi dispositivi elettronici, aromi e prodotti caratterizzati da strategie comunicative che, secondo il Codacons, potrebbero favorire una maggiore accettazione sociale tra adolescenti e giovanissimi.

A sostegno di questa preoccupazione vengono richiamati i dati diffusi dall’Organizzazione mondiale della sanità in occasione dell’edizione 2026 della ricorrenza internazionale. Le stime indicano che almeno 40 milioni di ragazzi tra i 13 e i 15 anni fanno uso di prodotti del tabacco, mentre circa 15 milioni utilizzano sigarette elettroniche.

L’associazione richiama inoltre l’indagine 2025 dell’Istituto Superiore di Sanità, pubblicata il 20 maggio 2026, dalla quale emerge che il 34,4% dei bambini tra zero e due anni vive con almeno una persona fumatrice. Un dato che, secondo il Codacons, conferma la persistenza del problema del fumo passivo anche in ambito domestico.

L’organizzazione ricorda inoltre le iniziative promosse in Sicilia all’inizio degli anni Novanta da Francesco Tanasi, fondatore del Codacons. In quel periodo, Motta Sant’Anastasia e Paternò, nel Catanese, adottarono tra i primi in Italia misure di divieto del fumo passivo nei locali pubblici e negli spazi privati aperti al pubblico.

Lo sportello raccoglierà segnalazioni relative a locali in cui non vengono rispettati i divieti, ambienti frequentati da minori dove si fuma o si svapa, luoghi di lavoro interessati da esposizione al fumo passivo e contesti commerciali nei quali prodotti a base di nicotina vengono presentati con modalità particolarmente attrattive per i giovani.

“L’esperienza maturata negli anni Novanta dimostra l’importanza di intervenire prima che un fenomeno diventi emergenza”, ha dichiarato Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons. “Oggi è necessario concentrare l’attenzione sulla prevenzione della dipendenza da nicotina tra i più giovani e contrastare ogni forma di normalizzazione di prodotti che possono generare assuefazione”.

I cittadini potranno inoltrare segnalazioni e documentazione tramite email all’indirizzo sportellocodacons@gmail.com oppure attraverso WhatsApp al numero 3715201706.

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