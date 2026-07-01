Caronia, tre cacciatori denunciati nel Parco dei Nebrodi

Tre uomini di 31, 36 e 39 anni sono stati denunciati in stato di libertà dai Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra al termine di un controllo effettuato nei giorni scorsi all’interno del Parco dei Nebrodi, nel territorio di Caronia. Le contestazioni riguardano i reati di caccia illegale in area protetta, introduzione abusiva di armi e abbattimento di fauna selvatica.

L’intervento è stato eseguito dai militari dell’Aliquota Radiomobile durante un servizio di vigilanza predisposto nell’area protetta. Nel corso delle verifiche, i carabinieri hanno individuato un fuoristrada che transitava in una zona isolata del parco, soggetta a divieto di accesso. Il mezzo è stato quindi fermato e sottoposto a controllo.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha consentito di rinvenire un fucile semiautomatico calibro 12 con quindici cartucce dello stesso calibro. All’interno del veicolo erano presenti inoltre tre cani impiegati per l’attività venatoria e due esemplari di suino nero dei Nebrodi appena abbattuti.

Per gli accertamenti tecnici sono intervenuti anche i veterinari dell’Asp di Messina, che hanno identificato gli animali e verificato che il decesso fosse stato provocato da colpi d’arma da fuoco.

Al termine delle attività, nei confronti dei tre indagati è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria. Contestualmente è stato disposto, in via cautelativa, il ritiro delle licenze di porto d’armi, delle armi e delle munizioni regolarmente detenute, in attesa degli ulteriori approfondimenti finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

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