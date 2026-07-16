Milazzo, apre la Casa della Comunità Hub finanziata con fondi Pnrr

È stata aperta questa mattina la Casa della Comunità Hub di Milazzo, nuova struttura sanitaria dell’Asp di Messina realizzata nell’ambito del programma di rafforzamento della sanità territoriale previsto dalla Missione 6 Salute del Pnrr. Alla cerimonia hanno preso parte la Direzione Strategica dell’Azienda sanitaria provinciale, i deputati regionali Pino Galluzzo e Bernadette Grasso, il sindaco di Milazzo Pippo Midili e rappresentanti delle istituzioni civili, religiose e militari.

La Direzione Strategica dell’Asp, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, ha dichiarato: «Con l’inaugurazione della Casa della Comunità Hub di Milazzo raggiungiamo quota 17 strutture inaugurate sull’intero territorio provinciale: cinque hub e 12 spoke. Nelle prossime settimane saranno aperte anche le Case della Comunità di Lipari, Montalbano Elicona e Sant’Agata di Militello, completando il piano aziendale».

L’edificio, esteso su circa mille metri quadrati e sviluppato su più livelli, è stato progettato come punto unico di accesso ai servizi sanitari e socio-assistenziali. Gli spazi comprendono l’area dedicata all’assistenza di prossimità con servizi medici, infermieristici, Punto Unico di Accesso e attività sociali; il settore delle cure primarie con medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e infermieri di famiglia e di comunità; la macro-area specialistica con diagnostica, ambulatori e area prelievi; gli ambienti destinati ai servizi amministrativi, logistici e tecnici.

I lavori sono stati eseguiti dal Consorzio Stabile Vitruvio Scarl sotto la direzione dell’ingegnere Fabio Raffone. Il responsabile unico del procedimento è stato l’ingegnere Giancarlo Lazzari, affiancato dai geometri Salvatore Ialacqua e Cristian Barone, con la supervisione del direttore dell’UOC Tecnico, ingegnere Salvatore Trifiletti, e della referente aziendale Pnrr Elisa Mastrantonio. Secondo la Direzione Strategica, la nuova struttura contribuirà a garantire continuità assistenziale, presa in carico multidisciplinare e una maggiore integrazione dei servizi per il territorio dell’area tirrenica.

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