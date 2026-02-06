Fuga di gas, due operai intossicati nella galleria Scaletta

Momenti di apprensione si sono registrati nella tarda mattinata di ieri all’interno del cantiere ferroviario di Giampilieri, dove sono in corso i lavori per la realizzazione della “galleria Scaletta binario pari”. Due operai impegnati nelle attività di scavo hanno avvertito la presenza di aria contaminata mentre operavano all’interno delle camere iperbariche, ambienti tecnici destinati a consentire lavorazioni in atmosfera protetta. I lavoratori hanno percepito un odore acre, descritto come simile a quello di “uovo marcio”, e hanno immediatamente abbandonato l’area, facendo scattare l’allarme poco prima delle 13.

Attivati i protocolli di sicurezza previsti dal piano di prevenzione del cantiere, è stato richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco. I due operai, rispettivamente di 30 e 50 anni, hanno raggiunto autonomamente il Pronto soccorso del Policlinico per accertamenti sanitari. Dopo le verifiche mediche, le loro condizioni sono risultate stabili e non tali da destare preoccupazione.

Nel frattempo le squadre dei Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata e all’esecuzione dei controlli tecnici. Per le operazioni di verifica è stato utilizzato un mezzo speciale che ha consentito di percorrere circa 1.600 metri all’interno della galleria. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del Nucleo NBCR, specializzati in rischi nucleari, biologici, chimici e radiologici, per accertare l’eventuale presenza di ulteriori emissioni.

Gli accertamenti hanno escluso una fuoriuscita di monossido di carbonio, inizialmente ipotizzata, rilevando invece la presenza di una sostanza organica gassosa tossica, non infiammabile. Le attività di controllo sono proseguite per l’intero pomeriggio. Al termine delle verifiche, è stata autorizzata la ripresa degli scavi a partire da oggi, mentre già nella giornata di ieri il cantiere ha potuto continuare le attività ordinarie in condizioni di sicurezza.

