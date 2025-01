28enne “smarrisce” la figlia di 4 anni in un’area di servizio, denunciata

Una donna di 28 anni, residente a Catania, è stata denunciata dalla Polizia di Stato per abbandono di minore dopo aver lasciato involontariamente la figlia di 4 anni in un’area di servizio situata nei pressi della tangenziale della città.

Gli agenti della squadra volanti della Questura, impegnati in un servizio di pattugliamento vicino all’aeroporto, hanno notato la bambina mentre vagava sola tra i distributori di carburante. Avvicinata dai poliziotti, la piccola, visibilmente spaventata, ha spiegato di essere arrivata con la madre ma di non riuscire più a trovarla. Dopo averla rassicurata e intrattenuta, i poliziotti hanno raccolto dettagli utili per identificare il veicolo da cui era scesa, avviando le ricerche sia tra le auto parcheggiate sia nei locali della stazione di servizio.

I dipendenti del bar annesso hanno riferito di aver visto una donna entrare da sola per pagare. Gli agenti hanno quindi visionato le immagini di sorveglianza e allertato la Sala Operativa per approfondire le verifiche. Dopo circa un’ora, la madre è tornata alla stazione per cercare la figlia, trovandola a bordo della volante, accudita dai poliziotti.

La donna ha dichiarato di essersi accorta della mancanza della bambina solo al suo arrivo in centro città, quando ha notato l’assenza della piccola nel sedile posteriore.

Oltre alla denuncia per abbandono di minore, gli agenti hanno accertato gravi violazioni al Codice della Strada. La donna guidava senza patente, con un’auto priva di assicurazione e già sottoposta a fermo amministrativo.

La bambina, al termine della vicenda, è stata riconsegnata alla madre, salutando i poliziotti con un sorriso.

