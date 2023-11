Progetto “Manine in Pasta” premiato a palazzo Manganelli a Catania

Nelle sontuose sale di Palazzo Manganelli a Catania, si è svolta la premiazione del progetto “Manine in Pasta” di Ristoworld Italy, un evento che ha segnato un importante traguardo: il riconoscimento come il primo classificato a livello mondiale nel Fun and Fellowship Competition di Shriners International. Questa iniziativa ha suscitato grande soddisfazione tra i protagonisti coinvolti.

Il progetto è stato ideato da Ristoworld Italy e si è concentrato sulla realizzazione di dolcetti artigianali e leccornie varie per bambini “speciali”. A dirigere questa lodevole iniziativa sono stati Marcello Proietto di Silvestro, past president di Ristoworld, e Claudio Leocata, attuale presidente dell’organizzazione.

Andrea Finocchiaro, fondatore di Ristoworld Sicilia, ha illustrato le finalità e il significativo contributo dell’evento, che ha consentito a numerosi bambini, alcuni con gravi problemi di salute, di trascorrere momenti di gioia e condivisione. Questi giovani hanno avuto l’opportunità di preparare dolcetti e delizie culinarie con l’aiuto di chef, pasticceri e volontari dell’organizzazione, il tutto all’insegna della spensieratezza e dell’unità.

“Ringrazio il Sicilia Shriners Club per il loro coinvolgimento e il loro sostegno”, ha affermato Finocchiaro, esprimendo gratitudine nei confronti dei membri del club per il loro impegno. L’evento ha dimostrato come “Manine in Pasta” sia riuscito a regalare un sorriso e un momento di spensieratezza ai bambini “speciali” e alle loro famiglie.

Shriners International è uno dei più importanti enti filantropici laici del mondo, con sede a Tampa, in Florida, e una storia che risale al 1870. Il club di Catania, un fulcro attivo di questo movimento, si è sempre distinto per il suo impegno a favore dei più bisognosi, con particolare attenzione ai bambini. L’iniziativa “Manine in Pasta” rappresenta l’ennesima dimostrazione di questo impegno, risultando il primo progetto al mondo nella sua categoria.

Nella stessa occasione, è stato rinnovato il direttivo dello Shrines Club Sicilia, con il passaggio di consegne tra il presidente uscente, Concetto Tringale, e il rinomato fotografo di fama internazionale, Giovanni Quattrone.

