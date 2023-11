Pubblicate graduatorie ex Pip: iniziano le assunzioni previste

Sono state rese pubbliche le graduatorie provvisorie per l’assunzione di 1.106 lavoratori ex Pip Emergenza Palermo, categorie A e B, destinati a entrare nella Sas, società partecipata della Regione Siciliana specializzata in servizi ausiliari.

L’Assessore al Lavoro e alle Politiche Sociali, Nuccia Albano, ha dichiarato: “Dopo 23 anni di precariato, stiamo completando la prima procedura di stabilizzazione per il gruppo ex Pip. Attualmente coinvolge il 50% dei lavoratori, dimostrando il nostro impegno. Le assunzioni saranno effettive entro la fine dell’anno, e in seguito, si aprirà la strada per coloro che non hanno raggiunto la graduatoria. L’obiettivo del governo Schifani è chiudere definitivamente il capitolo del precariato, offrendo la possibilità di stabilizzazione a coloro che soddisfano i requisiti e riconquistano dignità lavorativa.”

L’elenco completo è consultabile online sul portale ufficiale della Regione Siciliana e presso il Servizio XII Centro per l’Impiego di Palermo e Monreale. Sarà possibile presentare osservazioni o richieste di riesame entro il 4 dicembre, direttamente presso gli uffici o tramite Pec all’indirizzo cpi.pa@certmail.regione.sicilia.it.

