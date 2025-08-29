Arrestato 36enne cinese per violenza sessuale su una minorenne 11enne

A Sant’Agata di Militello, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in domiciliare con braccialetto elettronico nei confronti di un cittadino cinese, di 36 anni, regolarmente residente. La misura, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Patti su richiesta della locale Procura diretta dal dott. Angelo Vittorio Cavallo, segue l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne undicenne.

Le indagini, coordinate dalla Procura, sono state avviate in seguito alla denuncia presentata dai genitori della vittima presso il Commissariato cittadino. Dall’attività investigativa è emerso che il fatto sarebbe avvenuto all’interno di un emporio del litorale nebroideo dove l’uomo è dipendente.

Secondo la ricostruzione, l’indagato avrebbe approfittato di un momento di solitudine della minore, conducendola in un’area del negozio non monitorata dalle telecamere a circuito chiuso mentre i genitori erano intenti negli acquisti in un altro reparto. In quell’occasione, l’uomo avrebbe trattenuto la giovane palpeggiandola ripetutamente.

La minore ha successivamente riferito l’accaduto in stato di forte turbamento ai genitori. Gli elementi probatori raccolti nel corso delle indagini hanno costituito il fondamento della richiesta cautelare, ritenuta valida dal G.I.P.

