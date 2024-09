Formazione per informatici biomedicali: al via a Messina

Parte a Messina la seconda edizione del corso ITS per Informatico Biomedicale, organizzato dall’ITS Academy “Nuove Tecnologie della Vita” A. Volta di Palermo, in collaborazione con ELIS, Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub s.c.a r.l. e Sicindustria Messina. “Dopo il successo della prima edizione, abbiamo deciso di riproporre questo percorso formativo che si è rivelato vincente”, afferma Maria Pia Pensabene, presidente dell’ITS Academy, sottolineando come il corso risponda alle esigenze crescenti del settore.

Il programma mira a formare specialisti in grado di integrare competenze informatiche e conoscenze biomedicali, trattando argomenti quali gestione dei dati sanitari, telemedicina e analisi dei big data. Le iscrizioni sono aperte fino al 20 settembre 2024 e il corso inizierà il 7 ottobre 2024. È rivolto a diplomati di scuola secondaria superiore o con diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) di quattro anni, seguito da un corso IFTS annuale. Anche lavoratori e studenti universitari possono partecipare, purché abbiano conoscenze informatiche di base. Non è necessario risiedere in Sicilia.

Il percorso formativo, gratuito, durerà 18 mesi, con 1200 ore di teoria e laboratorio, di cui il 70% tenute da docenti aziendali, e 800 ore di stage retribuito presso aziende del Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub e del territorio. Sono previste borse di studio per studenti con ISEE fino a 24.335,11 euro. Pietro Franza, presidente di Sicindustria Messina, evidenzia come il corso rappresenti un’opportunità concreta di inserimento nel settore biotecnologico, dove la domanda di figure professionali qualificate è in crescita.

Le lezioni si terranno in modalità part-time, dal lunedì al venerdì, con frequenza obbligatoria e un massimo di 20% di assenze consentite. La selezione dei partecipanti prevede un test a risposta multipla e un colloquio tecnico-motivazionale, con un numero massimo di 30 iscritti.

Marco Ferlazzo, presidente del Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub, sottolinea come questa iniziativa miri a valorizzare il capitale umano locale, offrendo nuove opportunità ai giovani siciliani e contrastando la migrazione verso l’estero. Pietro Cum, CEO di ELIS, rimarca l’importanza di creare occasioni di crescita professionale per i giovani della regione, mentre Flavio Corpina, CEO del Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub, evidenzia l’obiettivo di sviluppare un polo di innovazione tecnologica che possa trainare l’economia locale.

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 20 settembre 2024 tramite il sito dell’ITS Academy, seguendo le indicazioni fornite successivamente per completare la registrazione sulla piattaforma del Ministero, utilizzando lo SPID. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 351 4518870.

