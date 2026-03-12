Formazione e lavoro, intesa tra Regione, Confindustria e Ance

Rafforzare il collegamento tra sistema formativo e necessità delle imprese è l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto a Palermo tra la Regione Siciliana, Confindustria Sicilia e Ance Sicilia. L’accordo è stato firmato a Palazzo d’Orléans dal presidente della Regione Renato Schifani insieme ai presidenti delle due organizzazioni imprenditoriali, Diego Bivona e Salvatore Russo, alla presenza dell’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione, Mimmo Turano.

L’intesa nasce dalla crescente richiesta di figure tecniche in diversi ambiti produttivi, tra cui amministrazione, edilizia, meccanica, impiantistica, web e marketing. L’obiettivo è adeguare i percorsi di formazione professionale alle reali esigenze del mercato del lavoro regionale.

«Gli indicatori economici sono positivi – afferma il presidente della Regione Renato Schifani – e la Sicilia è tra le regioni italiane che più delle altre in questo momento sta attraendo investimenti sulle grandi opere per decine di miliardi di euro con impegni da parte di grossi gruppi imprenditoriali». Schifani sottolinea che «è fondamentale che il mercato del lavoro si faccia trovare preparato e sia in grado di rispondere alle reali esigenze delle aziende». Il presidente richiama inoltre le misure avviate dal governo regionale, tra cui il south working e la decontribuzione per le assunzioni finanziate con 600 milioni di euro nell’arco di tre anni.

Secondo l’assessore Mimmo Turano, «la sottoscrizione del protocollo si inserisce in una scelta politica precisa del governo regionale e segna una svolta per la formazione professionale in Sicilia». L’accordo costituisce inoltre il passaggio preliminare alla pubblicazione di un nuovo avviso destinato al settore formativo.

Il presidente di Confindustria Sicilia Diego Bivona evidenzia come «un’impresa su cinque non riesca a trovare il personale necessario», con un disallineamento tra domanda e offerta di lavoro che nell’isola raggiunge il 60%. Salvatore Russo, presidente di Ance Sicilia, sottolinea invece la possibilità di programmare percorsi formativi mirati per colmare il divario tra competenze disponibili e fabbisogni delle imprese.

Il protocollo prevede anche la possibilità di attivare percorsi formativi presso enti accreditati in altre regioni qualora determinate qualifiche non siano disponibili in Sicilia. L’intesa punta inoltre a favorire l’inserimento di disoccupati e inoccupati nel mercato del lavoro attraverso percorsi personalizzati e tirocini nelle imprese aderenti. Regione, Confindustria e Ance condivideranno infine strumenti e dati per monitorare l’efficacia delle iniziative avviate.

