Ministro Calderoli riceve Petta e Germanà su iniziative linguistiche

Si è svolto oggi al Ministero per gli Affari Regionali un incontro dedicato alle comunità Arbëreshë presenti in Italia. Il ministro Roberto Calderoli ha ricevuto il senatore Nino Germanà e il sindaco di Piana degli Albanesi, Rosario Petta, per discutere delle iniziative volte alla tutela di questa minoranza linguistica e culturale. L’incontro ha fatto seguito alla recente nomina di Petta quale esperto nel Comitato tecnico consultivo per l’applicazione della normativa sulle minoranze linguistiche storiche, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Durante la riunione è stata approfondita la proposta di istituire un’associazione nazionale che raggruppi i 50 Comuni italiani con presenza Arbëreshë, distribuiti su sette regioni. Tra le priorità indicate vi è l’inserimento dell’insegnamento curriculare delle lingue Arbëreshe e Albanese nelle scuole dei territori interessati, nonché la promozione di spazi informativi dedicati nei media.

Il sindaco Petta ha evidenziato la volontà di lavorare su una piattaforma condivisa per garantire un’adeguata valorizzazione della lingua e della cultura Arbëreshë all’interno dei territori di appartenenza. Il senatore Germanà ha richiamato l’attenzione sull’importanza di un ruolo più incisivo della Rai, la principale azienda culturale del Paese, affinché dedichi una copertura adeguata a tutte le minoranze linguistiche, con particolare riferimento proprio a quella Arbëreshë.

Le dichiarazioni congiunte di Germanà e Petta hanno ribadito come la tutela delle minoranze linguistiche storiche sia uno degli obiettivi centrali del ministero guidato da Calderoli, confermati dall’esito dell’incontro.

