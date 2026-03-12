Finanziato il completamento dell’Istituto Alberghiero di Brolo

Il Comune di Brolo ha ricevuto la notifica ufficiale del finanziamento destinato al completamento della sede dell’Istituto Alberghiero e del Liceo Scientifico con sperimentazione Cambridge. L’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha infatti trasmesso il decreto che assegna all’ente locale la somma di 1 milione e 770 mila euro per la conclusione dell’intervento, già anticipato nei mesi scorsi dal sindaco Giuseppe Laccoto.

Il progetto presentato dall’amministrazione comunale ha ottenuto il primo posto nella graduatoria regionale, consentendo l’assegnazione delle risorse necessarie a portare a termine l’opera. L’intervento prevede la realizzazione di ulteriori aule, l’allestimento di laboratori dotati di attrezzature aggiornate e la creazione di nuove sale multimediali. L’ampliamento degli spazi didattici è finalizzato a migliorare la funzionalità della struttura scolastica e ad adeguarla alle esigenze di una popolazione studentesca in crescita.

Il piano include anche interventi di riqualificazione delle aree esterne dell’istituto, con l’obiettivo di rendere gli spazi più fruibili e accoglienti per studenti e personale.

Il sindaco Giuseppe Laccoto ha commentato l’esito della procedura dichiarando: “È un risultato che premia una programmazione attenta e una visione chiara del futuro della nostra comunità. Mi sono impegnato personalmente per raggiungere questo obiettivo strategico, nella consapevolezza che il completamento della sede dell’Alberghiero e del Liceo Scientifico con sperimentazione Cambridge rappresenti una priorità assoluta”.

Il primo cittadino ha inoltre evidenziato il ruolo dell’istituto nella vita della comunità locale. “Il legame tra Brolo e il suo Istituto Alberghiero è profondo: negli anni gli studenti sono stati protagonisti di molte delle iniziative più importanti organizzate. Crediamo nelle opportunità di crescita che questa scuola offre e riteniamo fondamentale dotarla di laboratori moderni”.

Laccoto ha infine ricordato che l’intervento si inserisce in un più ampio programma di investimenti sull’edilizia scolastica, che comprende il completamento del plesso di via Trento, la realizzazione della nuova mensa di via Libertà e interventi di efficientamento energetico negli edifici scolastici del territorio.

👁 Articolo letto 256 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.