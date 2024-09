Corpo Forestale dimezzato entro il 2027, nuova strategia

La Sicilia affronta una situazione critica per il Corpo Forestale regionale, che rischia di perdere quasi la metà del suo personale entro il 2027. Un’analisi recente, presentata all’assessore regionale Giusi Savarino, ha evidenziato come la forza lavoro, composta attualmente da 454 agenti, vedrà andare in pensione circa 200 unità tra il 2025 e il 2027. L’età media degli agenti rimanenti supera i 60 anni, creando una prospettiva preoccupante per le operazioni future del Corpo, impegnato in attività essenziali come la prevenzione degli incendi e la protezione del patrimonio forestale.

Per fronteggiare questa emergenza, l’assessore Savarino ha proposto di riattivare il concorso per l’assunzione di nuovi agenti, dopo che l’ultimo bando era stato annullato a causa di irregolarità. La nuova iniziativa prevede un maxi concorso per l’ingresso di 250 nuovi agenti, cinque volte il numero originariamente previsto. Il progetto è stato presentato al presidente della Regione, Renato Schifani, che ha approvato la proposta, riconoscendo la gravità della situazione. L’intenzione è di pubblicare il bando entro la fine dell’anno e avviare le selezioni all’inizio del 2025.

Nonostante il consenso politico, permangono diverse sfide. Tra queste, la necessità di determinare quale ente gestirà il concorso, data l’esperienza negativa con il Formez, e l’incertezza riguardo alla sorte dei candidati che avevano partecipato al precedente bando, le cui graduatorie provvisorie sono state cancellate. Un ulteriore ostacolo riguarda le risorse finanziarie, quasi esaurite a seguito di un uso intenso da parte dell’amministrazione precedente. Le necessità economiche richiederanno interventi nelle variazioni di bilancio che saranno discussi in autunno all’Assemblea Regionale Siciliana.

