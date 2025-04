Domenica si terranno le elezioni per il nuovo Consiglio metropolitano

Domenica si terranno le elezioni provinciali, ma con una modalità inusuale: solo i sindaci e i consiglieri comunali avranno diritto di voto. In questo caso, si tratta della prima consultazione per il nuovo Consiglio metropolitano che sostituirà l’ex giunta provinciale, abolita in precedenza. L’unico seggio allestito sarà presso Palazzo dei Leoni, sede della Città metropolitana, dove dalle 8 alle 22 i rappresentanti politici saranno chiamati a esprimere la loro preferenza per eleggere i 14 membri del futuro Consiglio.

Il voto sarà ponderato, basato sul numero di abitanti dei singoli comuni, e per questo motivo alcuni voti avranno un peso maggiore rispetto ad altri. Ad esempio, i sindaci e i consiglieri di Messina e di Barcellona Pozzo di Gotto, essendo i comuni più popolosi, influenzeranno maggiormente il risultato.

I partiti in corsa sono DC, Forza Italia, Pd, Sud chiama Nord, Fratelli d’Italia, Lega e Grande Sicilia. Lo spoglio delle schede avrà inizio lunedì alle 8 e si prevede che possa durare tutta la mattinata, dato l’alto numero di schede da conteggiare. Il sistema di voto ponderato è articolato in base alla fascia demografica dei comuni. I comuni più piccoli, con meno di 3.000 abitanti, rappresentano la fascia A, seguita dalla fascia B (da 3.001 a 5.000 abitanti) e così via, fino alla fascia F, che include i comuni con una popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti.

