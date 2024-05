San Piero Patti, dalla Germania all’Italia per scontare la pena

Nel corso della giornata di ieri, tramite il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, è stato effettuato il trasferimento in Italia di un individuo di 44 anni con precedenti penali, proveniente dalla Germania attraverso l’aeroporto di Fiumicino. L’uomo aveva appena completato un periodo di detenzione per reati commessi in territorio tedesco. Quest’operazione è stata realizzata in conformità al Mandato di Arresto Europeo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, firmato dal Dott. Angelo Vittorio Cavallo.

L’emissione di tale provvedimento è stata il risultato delle indagini condotte a livello internazionale dal Comando Carabinieri di San Piero Patti, responsabile dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso contro l’uomo. Dopo aver constatato l’assenza del soggetto nei suoi luoghi abituali, le forze dell’ordine hanno avviato una ricerca mirata che ha portato alla localizzazione dell’individuo in Germania, dove era detenuto per reati commessi in quel Paese.

Al momento della sua liberazione, le autorità di polizia hanno notificato al 44enne il Mandato di Arresto Europeo e proceduto alla sua estradizione in Italia. Qui è stato informato dell’esecuzione delle pene detentive a cui era stato condannato per vari reati commessi tra il 2014 e il 2022 a San Piero Patti, tra cui estorsione aggravata, rapina, atti persecutori in ambito familiare, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo dovrà scontare una pena complessiva di 8 anni e 5 giorni di reclusione.

Dopo le formalità di rito, l’individuo è stato trasferito presso la Casa di Reclusione di Viterbo, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

