Estate africana in arrivo, caldo fino a 40°C nelle zone interne in Sicilia

Nel fine settimana la Sicilia resterà sotto l’egida di un vasto anticiclone, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori regionali. “Sabato e domenica un campo di alte pressioni assicura tempo stabile e soleggiato”, segnala il servizio meteorologico regionale. Sui litorali tirrenico, ionico e meridionale, nonché sui rilievi appenninici e nelle zone interne, le temperature manterranno valori elevati, sostenute da ventilazione debole: meridionale in rotazione ai quadranti sud-occidentali in avvio di weekend, e nord-orientale in attenuazione nelle ore successive.

Sul fronte marino, il Basso Tirreno presenterà moto ondoso tra poco mosso e mosso, il Canale di Sicilia si manterrà mosso e il Mare di Sicilia poco mosso. Lo zero termico si attesterà intorno a 4.800 metri sabato e a 4.750 metri domenica.

A partire dalle giornate successive il termometro subirà un’ulteriore impennata per l’ingresso di aria calda d’origine nord-africana. “Le massime potranno avvicinarsi ai 40°C nelle aree interne”, avverte il bollettino, con picchi di umidità percepita sulle coste e notti tropicali, le cui minime difficilmente scenderanno al di sotto di 25‑26°C.

L’ondata di calore è prevista persistere almeno fino a metà della prossima settimana, quando correnti atlantiche più fresche riporteranno i valori termici nelle medie stagionali. Fonte 3Bmeteo.

