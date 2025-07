ASP Messina lancia la logistica domiciliare per ausili sanitari

A Bari, durante il “Forum Mediterraneo Sanità”, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha illustrato un sistema di logistica domiciliare per ausili e presidi, ideato dalla Direzione Strategica guidata da Giuseppe Cuccì con Giancarlo Niutta e Giuseppe Ranieri Trimarchi. Enzo Picciolo, direttore del distretto di Messina, ha presentato un flusso in più fasi che integra prescrizione digitale e consegna a domicilio. “Il progetto è suddiviso in più fasi per un sistema di prescrizione e distribuzione sanitaria di ausili e presidi fino al domicilio, eliminando così file in presenza e burocrazia”, ha spiegato Picciolo.

Il medico prescrittore accede via SPID a un software dedicato, compila e invia la ricetta elettronica; l’assistito riceve un SMS con il codice del piano terapeutico. Successivamente un magazzino centralizzato, gestito da un Warehouse Management System secondo la logica Fefo, provvede al prelievo e alla preparazione degli ordini, mentre il paziente viene aggiornato sullo stato della consegna tramite messaggi. “Il processo digitalizzato offre un’interfaccia intuitiva che consente ai medici di gestire le prescrizioni in modo efficace e garantisce la riduzione degli errori, la tracciabilità completa e i tempi di elaborazione ottimizzati”, ha aggiunto Picciolo.

La Direzione Strategica dell’ASP Messina ha sottolineato come questa soluzione possa migliorare l’accessibilità, ridurre gli spostamenti e assicurare un controllo di qualità più rigoroso nell’intera catena di distribuzione.

