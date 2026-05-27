Incidente sul lavoro nella zona industriale, perde la vita un 30enne

Un operaio di 30 anni ha perso la vita in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto all’interno di un’azienda operante nel settore della logistica nella zona industriale di Catania.

Secondo quanto emerso nelle prime ricostruzioni, il lavoratore sarebbe rimasto schiacciato dal muletto che stava utilizzando durante le attività operative. L’intervento dei soccorsi non ha consentito di salvargli la vita.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della Polizia per gli accertamenti di competenza, con il supporto del personale delle Volanti della Questura. Presenti anche i tecnici del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spresal) dell’Azienda sanitaria provinciale, incaricati delle verifiche sulle condizioni operative e sul rispetto delle norme in materia di sicurezza.

L’area interessata dall’incidente è stata posta sotto sequestro su disposizione della Procura di Catania, che ha avviato gli approfondimenti investigativi per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

L’inchiesta è coordinata dall’aggiunto Fabio Scavone e dalla sostituta Valentina Antonucci. È stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, allo stato attuale senza persone iscritte nel registro degli indagati. La Procura ha inoltre disposto l’esecuzione dell’autopsia sul corpo della vittima.

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