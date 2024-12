Laccoto, approvato emendamento per lavoratori ASU stabilizzati

Nell’ambito della Finanziaria Regionale discussa e approvata oggi dall’Assemblea Regionale Siciliana, è stato sancito un intervento significativo per oltre 3600 lavoratori ASU, con l’approvazione all’unanimità della copertura dei fondi necessari per l’incremento dell’orario settimanale a 24 ore. L’emendamento, incluso nel comma 3 dell’articolo 10, è stato proposto dall’onorevole Giuseppe Laccoto, Presidente della VI Commissione, e successivamente recepito dal Governo regionale.

L’onorevole Laccoto ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, evidenziando il ruolo del Presidente della Regione, Renato Schifano: “Ringrazio il Presidente per la sensibilità mostrata. Questo provvedimento, atteso da tempo dagli ASU recentemente stabilizzati, rappresenta un atto di equità per il loro servizio svolto in condizioni di precariato negli Enti Locali. Con questa misura si apre per loro un anno all’insegna della stabilità e del riconoscimento del lavoro svolto”.

Il provvedimento si propone inoltre di rispondere alle esigenze operative dei Comuni, molti dei quali situati nella Provincia di Messina, dove la presenza degli ASU costituisce un elemento fondamentale per il funzionamento della macchina amministrativa. L’aumento dell’orario consentirà infatti ai Comuni di usufruire di un contributo più strutturato e continuo da parte di questi lavoratori, rafforzando i servizi locali.

Questa iniziativa si configura come un passo importante verso una maggiore valorizzazione e stabilità del personale impiegato presso gli Enti Locali, migliorando al contempo l’efficienza operativa delle amministrazioni comunali.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁