Sanremo, il ritiro di Andrea Pucci accende il dibattito politico

Andrea Pucci ha annunciato il ritiro dalla co-conduzione della terza serata del Festival di Sanremo dopo le polemiche seguite alla comunicazione della sua partecipazione. Il comico ha motivato la decisione parlando di una “onda mediatica negativa” culminata, a suo dire, in insulti e minacce definite «incomprensibili e inaccettabili».

La rinuncia ha innescato una reazione immediata sul piano politico. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso pubblicamente «solidarietà» all’artista, denunciando «il clima di intimidazione e di odio che si è creato attorno a lui». In un intervento sui social, la premier ha parlato di «pressione ideologica» e di «doppiopesismo della sinistra», sostenendo che la satira venga difesa solo quando colpisce gli avversari politici.

Dal Festival, nessuna presa di posizione ufficiale. Il direttore artistico Carlo Conti non ha commentato la vicenda, limitandosi a pubblicare un messaggio personale sui social in occasione del compleanno del figlio.

È intervenuta invece la Rai, che ha manifestato «grande rammarico» per la rinuncia di Pucci e «preoccupazione per il clima di intolleranza e violenza verbale» nei confronti di un artista che, secondo l’azienda, ha sempre espresso il proprio pensiero attraverso una comicità non conformista. In una nota, la Rai ha definito quanto accaduto una «forma di censura» basata sulla diffusione di odio e pregiudizi.

All’interno del consiglio di amministrazione si registrano posizioni differenti. La consigliera Federica Frangi ha invitato Pucci a ripensarci, affermando che «la satira non è proprietà di nessuno». Di segno opposto l’intervento del consigliere Roberto Natale, che ha criticato il comunicato dell’azienda ritenendo prioritarie altre questioni legate al servizio pubblico.

La vicenda si inserisce in un clima di tensione più ampio che ha alimentato un confronto politico acceso. Esponenti della maggioranza hanno espresso sostegno al comico, mentre dal centrosinistra sono arrivate repliche che ridimensionano il caso e accusano il governo di strumentalizzazione.

