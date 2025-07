Venti forti e risacca, la Guardia Costiera raccomanda cautela

La Capitaneria di Porto di Milazzo segnala un brusco peggioramento delle condizioni meteo-marine lungo la costa tirrenica. Venti di ponente, in intensificazione nelle ultime ore, hanno innalzato il moto ondoso e provocato forte risacca in vari tratti di spiaggia. L’azione congiunta di vento e onde rende pericolosa la balneazione, soprattutto nei tratti non presidiati o per i nuotatori meno esperti. “Si raccomanda di evitare l’ingresso in acqua quando il mare si presenta agitato”, avverte l’Autorità marittima, suggerendo di limitarsi alla fruizione della spiaggia fino a miglioramento delle condizioni.

Anche i diportisti sono esortati a consultare con regolarità le previsioni meteorologiche e i bollettini nautici ufficiali prima di ogni uscita in mare. In particolare, viene sottolineata l’importanza di mantenere costante il contatto radio con la Guardia Costiera e di dotarsi di dispositivi di sicurezza adeguati. Secondo la Capitaneria, qualsiasi minima anomalia va segnalata tempestivamente alle autorità competenti.

L’attività di vigilanza e soccorso marittimo prosegue senza interruzioni: il numero blu 1530, attivo 24 ore su 24 e gratuito su tutto il territorio nazionale, resta il principale canale di comunicazione per situazioni di emergenza o richieste di assistenza. Il presidio costante della Guardia Costiera mira a garantire la sicurezza delle persone in mare e lungo la costa, intervenendo prontamente in caso di necessità.

