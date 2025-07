Ultimo, lo spettacolo dei “Sogni appesi” incanta 40 000 spettatori

Allo Stadio “Franco Scoglio” di Messina, Ultimo ha radunato 40 000 spettatori per il secondo concerto in appena dodici mesi, consolidando un percorso iniziato nel giugno 2019, quando il cantautore romano – allora reduce da un live ad Acireale – veniva indicato come “il più nazional popolare tra i cantautori giovani” per la sua capacità di “parlare al cuore”. Nonostante le critiche sulle sue presunte “tonalità piatta, priva di sfumature” o sui testi considerati “un campionario di luoghi comuni”, il 29enne ha dimostrato un’empatia in grado di mobilitare un pubblico vasto.

In più di due ore e mezza, Ultimo ha alternato brani come “Dove il mare finisce”, “Colpa delle favole”, “Ipocondria” e “Peter Pan”, intercalati da esclamazioni del pubblico replicanti “a belli” e “grazie Messinaaaa”. Ha ricordato che “io quello che devo dire lo dico nelle canzoni” e ha scelto una scenografia imponente: un palco di 65 metri di fronte palco, 24 metri di altezza e una passerella di 30 metri a forma di chiave, simbolo indossato dal cantante.

Ultimo ha stabilito un nuovo primato, vendendo 250 000 biglietti in tre ore per la tappa di Tor Vergata, superando quello registrato da Vasco Rossi. Il suo bilancio recita 42 sold out negli stadi, oltre 1 750 000 biglietti complessivi, sei album inediti con 84 dischi di platino, 17 d’oro e più di sette milioni di copie vendute. Con “Sogni appesi”, Ultimo conferma di collocarsi “dalla parte degli ultimi” pur raggiungendo vertici inarrivabili.

